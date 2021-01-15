Федеральное бюро расследований анализирует онлайн-чаты на потенциальные угрозы и призывы к вооруженным бунтам в различных штатах США.

Об этом пишет Радио Свобода.

Директор ФБР Кристофер Рей заявил 14 января, что агенты ФБР ищут в онлайн-чатах реальные намерения устроить вооруженное сопротивление, которое может привести к значительному количеству жертв среди граждан США.

— Мы взволнованы угрозой насилия во время многочисленных акций протеста и митингов, запланированных в округе Колумбия и по всей стране в ближайшие дни, - подчеркнул Кристофер Рей на брифинге по вопросам нацбезопасности.

По словам директора ФБР, агенты бюро установили более 200 личностей, которых подозревают в подстрекательстве и планировании вооруженных бунтов. Рей отметил, что каждый желающий устроить насилие в ближайшие недели может ожидать визита сотрудников ФБР.

Напомним, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Отметим, после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, возбуждено не менее 25 уголовных дел, сообщил конгрессмен Джейсон Кроу.

Ранее Никвести писали, что Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье 17 ноября.