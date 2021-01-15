Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Минэкономики не согласовали передачу спортивного городка в парке Победы в собственность Николаевского горсовета.

Об этом он рассказал в пятницу, 15 января, в ходе общения с журналистами, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что в министерстве «еще изучают документы», поэтому мэр планирует командировать в столицу своего заместителя Анатолия Петрова, чтобы тот «лично контролировал вопрос».

— У нас есть новые заместитель городского головы, которых назначила сессия. У заместителя по гуманитарным направлениям Анатолия Петрова один из вопросов, которые он курирует, как раз этот вопрос. Возможно, он поедет в министерство, чтобы заниматься этим, лично контролировать, быстрее продвигать его передачу. Там элементарно нужно убирать снег, косить траву, что сегодня просто не делается, - сказал городской голова.

Александр Сенкевич уточнил, что у него нет конкретных сроков завершения процедуры передачи спорткомплекса городской общине.

— Мы 5 лет боролись за его передачу, но только в 2020 году нам удалось сдвинуть с места это дело, Минобразования дало согласие на передачу в коммунальную собственность. Хочу напомнить, что он находится на городской земле за городские деньги, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее в комментарии корреспонденту НикВести городской голова заявил, что готов договориться с руководством университета Сухомлинского о том, чтобы дать возможность учащимся вуза заниматься в спортгородке бесплатно 10 лет, если комплекс будет передан Николаеву. По его словам, вопрос передачи до сих пор не решен из-за нежелания коллектива ННУ имени В. А. Сухомлинского.

Напомним, что в 2017 года первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам горсовета Николаева с просьбой «неотложно рассмотреть» выделение субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

Как известно, 25 апреля 2017 года на сессии депутаты Николаевского горсовета поручили первому заместителю городского головы Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко по обращению Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений горсовета о выделении 40 миллионов 170 тысяч гривен субвенции областному бюджету для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа», но при условии дальнейшей передачи этого объекта в коммунальную собственность города.

Также депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в Программу социально-экономического развития города и в бюджет города относительно выделения субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победа».

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в парке Победы, у фехтовальной школы. Стадион открыли спортивные школы, федерации и клубы, пройдя торжественным парадом.

В сентябре 2018 года депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекс, расположенный в парке Победы.

В апреле 2019 года Александр Сенкевич возмутился тем, что стадион в парке Победы до сих пор не передан на баланс города, назвав сложившуюся ситуации «идиотизмом».