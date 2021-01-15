Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали ли они икону, а также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

— Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им, - сказал Додик.

Додик упомянул об иконе, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую он назвал "катастрофической".

— Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которая отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не располагает информацией о поиске иконы, - сказал он.

Напомним, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БиГ в связи с тем, что 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.