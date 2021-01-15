Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что городской совет не будет участвовать в аукционах по аренде помещений Николаевского судостроительного завода, так как в бюджете нет денег на их восстановление.

Об этом он заявил в пятницу, 15 января, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент НикВести.

По словам городского головы, на сегодняшний день у городского совета достаточно своих коммунальных объектов, которые требуют ремонта и содержания.

— У нас может бы и была бы такая возможность (взять помещения в аренду, - прим.) брать объекты в которых не нужно делать ремонт за 1 гривну, чтобы использовать их. У нас сегодня большое количество объектов, которые нам нужно содержать, ремонтировать и содержать их в том виде в котором они могут работать. Хочу напомнить вам, что у нас сегодня не работает детский сад №67, который мы полностью закрыли. У нас сегодня ремонтируется детский сад №75, который тоже начал разваливаться. Поэтому брать еще какие-то объекты, чтобы ремонтировать их за деньги местного бюджета — будет простым самоубийством. Это моя позиция. Если у депутатов будет другая позиция, то они могут обратится, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Госконцерн «Укроборонпром» намерен сдавать в аренду неиспользуемые площади своих предприятий через площадку аукционов «ProZorro.Продажи» и уже подготовил реестр подобных 250 объектов общей площадью 380 тысяч квадратных метров.

При этом в июне 2020 года Давид Арахамия заявлял, что в «Укроборонпроме» не могут найти деньги на ремонт административного здания. Именно поэтому на концерне решили рассмотреть возможность передачи административного здания «Николаевского судостроительного завода» Министерству обороны для размещения штаба ВМС Украины.

Также отметим, что в «Укроборонпроме» объяснили, что принял решение сдавать в аренду помещения Николаевского судостроительного завода и ряда других предприятий для того, чтобы заработать деньги на развитие концерна и выплаты задолженностей по зарплатам сотрудникам.