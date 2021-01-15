В управлении капитального строительства Николаевского городского совета прокомментировали следственные действия в рамках уголовного дела, которые проводятся сегодня, 15 января. Отмечается, что сотрудники управления не препятствуют полиции.

Об этом сообщила заместитель начальника управления Анна Пялик.

«Сотрудники Управления беспрепятственно предоставляют все документы и необходимую информацию, в соответствии с постановлением суда. Со своей стороны, всесторонне способствуем установлению истинного положения вещей и помогаем следствию. Управление в своей деятельности четко придерживается действующего законодательства и строительных норм Украины», — заявили в УКСе.

Сотрудники управления добавили, что надеятся на беспристрастность правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета. Чиновников подозревают в хищении средств при обустройстве детских садов и семейных амбулаторий.