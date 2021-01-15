|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|-5 C°
|Скорость ветра:
|4.2 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|-14 C°
В Китае показали, как строят железную дорогу через одну из крупнейших пустынь мира Такла-Макан.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.
Отмечается, что железная дорога Хотан-Чарклык проходит через южный район Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
Ее протяженность составляет 825 километров.
Ожидается, что железная дорога будет введена в эксплуатацию в июне 2022 года, проектная скорость движения по ней составит 120 км/час.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» доставила в Европейский союз 29 тонн экспортных грузов за 2020 год.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
В Китае показали, как строят железную дорогу через одну из крупнейших пустынь мира Такла-Макан.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.
Отмечается, что железная дорога Хотан-Чарклык проходит через южный район Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
Ее протяженность составляет 825 километров.
Ожидается, что железная дорога будет введена в эксплуатацию в июне 2022 года, проектная скорость движения по ней составит 120 км/час.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» доставила в Европейский союз 29 тонн экспортных грузов за 2020 год.