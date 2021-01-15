В Китае показали, как строят железную дорогу через одну из крупнейших пустынь мира Такла-Макан.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.

Отмечается, что железная дорога Хотан-Чарклык проходит через южный район Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Ее протяженность составляет 825 километров.

Ожидается, что железная дорога будет введена в эксплуатацию в июне 2022 года, проектная скорость движения по ней составит 120 км/час.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» доставила в Европейский союз 29 тонн экспортных грузов за 2020 год.