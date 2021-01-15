По опросу бизнеса в IV квартале 2020 года ожидания касательно экономического роста у предпринимателей несколько ухудшились на фоне усиления карантина в стране.

Об этом сообщает Нацбанк.

Так, индекс деловых ожиданий снизился до 99,6% в последнем квартале 2020 года против 100,8% в III квартале.

Бизнес ожидает дальнейшего сокращения объемов производства: в IV квартале баланс ответов составил -24,4% против -16,1% в III квартале.

Усилились также инфляционные и девальвационные ожидания. Предприниматели определили ожидаемую годовую инфляцию на уровне 7,9%, хотя в III квартале ее определяли 7%. В то же время, 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 до 30,00 гривен за доллар.

Также бизнес поддерживает оптимистическое видение собственного финансового состояния. Хотя индекс и ухудшился, он остается положительным и составляет 1,3%.

Самые высокие ожидания в добывающей отрасли, баланс ответов в которой отмечается 10,9%. Также на улучшение рассчитывают перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Однако некоторые отрасли сохраняют негативные ожидания будущей ситуации. Прежде всего это строительство, энерго- и водоснабжения, транспорт и связь.

В НБУ также отмечают следующую тенденцию: бизнес до сих пор настроен сокращать количество работников, однако все больше компаний хотят повысить заработную плату работникам в течение следующего года.

Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме транспорта и связи.

Ранее сообщалось, что в этом году украинская гривна оказалась среди пяти валют мира с наиболее заниженным курсом ㅡ она оказалась недооцененной на 61% по сравнению с долларом США. Об этом свидетельствует «индекс Биг-Мак» (The Big Mac Index) издания The Economist.