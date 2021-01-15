Федеральные прокуроры США заявили, что захватчики Капитолия намеревались убить официальных лиц американского правительства.

Об этом пишет CNN.

Правительственные обвинители утверждают, что члены Конгресса обоснованно опасалась за свою жизнь, целью бунтующих был захват с последующим убийством избранных должностных лиц.

«Веские доказательства, в том числе собственные слова задержанного сторонника Трампа Джейкоба Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников Капитолия состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», - написали федеральные прокуроры.

Напомним, США прервали заседание обеих палат Конгресса на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса.