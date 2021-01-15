Бывший футболист испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Сити» Яя Туре войдет в тренерский штаб футбольного клуба «Олимпик» (Донецк).

Об этом сообщает Tribuna.

— Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в «Барселоне» и «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика», - сказал президент клуба Евгений Гельзин.

Он добавил, что специалист присоединится к команде уже 19 января в Турции, где «Олимпик» будет проводить тренировочный сбор.

Многолетний агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что Туре не претендует на пост главного тренера. «Яя только учится. У него есть лицензия, но для повышения квалификации нужно еще учиться и он поступит на обучение в Киеве», — сказал он.

Туре начинал свою карьеру на родине в Кот-дʼИвуаре. С 2003 по 2005 годы играл в Украине за донецкий «Металлург». После этого поиграл в Греции и Франции, оказавшись в 2007 году в «Барселоне». В составе каталонцев Туре выиграл Лигу чемпионов, два титула чемпиона Испании, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После этого ивуариец перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал с 2010 по 2018 год. За это время Туре трижды выиграл чемпионат Англии, один Кубок Англии и трижды — Кубок английской лиги.

Со сборной Кот-дʼИвуара Туре стал победителем Кубка африканских наций. Его также четыре раза признавался лучшим игроком Африки.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым тренером лондонского «Челси».