Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирован разговор человека, чей голос похож на голос командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова. Среди прочего человек на записи говорит о планах создать лагерь для протестующих.
Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.
На аудиозаписи зафиксировано, как похожий по голосу на Карпенкова человек рассказывает о создании базы данных участников протестов и лагеря для них.
— Сказано разработать, создать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для «особо острокопытных», такой для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Там их держать, пока все не успокоится, - говорит голос.
На публикацию этой записи уже отреагировали в Министерстве внутренних дел Беларуси. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданов заявила, что опубликованная BYPOL аудиозапись является фейком.
— Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом, - сказала она.
Скандальную публикацию прокомментировала и белорусская оппозиция. Член координационного совета оппозиции Павел Латушко пообещал передать запись Совбезу ООН, ОБСЕ, ЕС, а также правительствам России и США.
— Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси, - заявил он.
Напомним, в Беларуси с 1 марта 2021 года жителей страны начнут штрафовать за вывешивание красно-белых флагов, которые стали символом протестов.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирован разговор человека, чей голос похож на голос командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова. Среди прочего человек на записи говорит о планах создать лагерь для протестующих.
Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.
На аудиозаписи зафиксировано, как похожий по голосу на Карпенкова человек рассказывает о создании базы данных участников протестов и лагеря для них.
— Сказано разработать, создать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для «особо острокопытных», такой для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Там их держать, пока все не успокоится, - говорит голос.
На публикацию этой записи уже отреагировали в Министерстве внутренних дел Беларуси. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданов заявила, что опубликованная BYPOL аудиозапись является фейком.
— Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом, - сказала она.
Скандальную публикацию прокомментировала и белорусская оппозиция. Член координационного совета оппозиции Павел Латушко пообещал передать запись Совбезу ООН, ОБСЕ, ЕС, а также правительствам России и США.
— Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси, - заявил он.
Напомним, в Беларуси с 1 марта 2021 года жителей страны начнут штрафовать за вывешивание красно-белых флагов, которые стали символом протестов.