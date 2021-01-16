Переход сферы обслуживания на украинский язык — это еще один важный шаг к усилению значения государственного языка.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

— С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму, — пишет Петр Порошенко.

Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный — на русском.

— И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в том числе на русском, не запрещается. Да, первое слово — на украинском, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный. Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения грозят не потребителям, а поставщикам услуг — служащим и работникам, которые упорно отказываются обслуживать на украинском граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском, — объясняет лидер «Европейской Солидарности».

Напомним, сегодня, 16 января, вступает в силу норма Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания.