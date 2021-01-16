Сегодня, 16 января, вступает в силу норма Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания.

А это значит, что:

все предприятия, учреждения, организации (магазины, интернет-магазины, салоны, торговые центры и тому подобное) должны обслуживать и предоставлять всю информацию, прежде всего, на государственном языке;

производители (исполнители, продавцы) в Украине предприятий всех форм собственности предоставляют потребителям информацию об изделиях (товарах), работах или услугах на государственном языке;

в случае если, кроме государственного языка, информация о товарах и услугах предоставляется также на других языках, объем информации о товарах и услугах на государственном языке не может быть меньше, чем обязательный объем информации;

только по просьбе клиента можно использовать другие языки, приемлемые для сторон.

То есть в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

За такое нарушение Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель составляет акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка и объявляет предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней с даты составления акта.

За повторное в течение года нарушение Уполномоченный налагает на субъектов хозяйствования штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.

Напомним, после 16 января потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену об отказе в обслуживании на украинском языке.