По состоянию на 10:00 16 января в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
По состоянию на 16 января 2021 из всех 36 тысяч 456 (+328) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 303, всего выздоровели — 16 тысяч 963 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 591, за сутки — 5. Также, ха сутки заболело 5 сотрудников медицински учреждений.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 16 января в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
По состоянию на 16 января 2021 из всех 36 тысяч 456 (+328) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 303, всего выздоровели — 16 тысяч 963 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 591, за сутки — 5. Также, ха сутки заболело 5 сотрудников медицински учреждений.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.