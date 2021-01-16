По состоянию на 10:00 16 января в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По состоянию на 16 января 2021 из всех 36 тысяч 456 (+328) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

город Николаев — 24559 (+183)

город Первомайск — 1227 (+21)

город Южноукраинск — 1267 (+21)

город Вознесенск — 911 (8);

город Очаков — 598 (11);

Арбузинский район — 379 (+7)

Баштанский район — 533 (+2)

Березанский район — 462;

Братский район — 329 (+19)

Березнеговатский район — 222;

Веселиновский район — 346 (+6);

Витовский район — 1320 (+4)

Вознесенский район — 312 (+7)

Врадиевский район — 265 (+7)

Еланецкий район — 175 (+3)

Вознесенский район — 295 (+2)

Казанковский район — 394 (+5);

Кривоозерский район — 259 (+2)

Николаевский район — 479 (+2)

Новобугский район — 286;

Николаевский район — 677;

Очаковский район — 287 (8);

Первомайский район — 465 (+3)

Снигиревский район — 409 (7).

Выздоровели больных за сутки — 303, всего выздоровели — 16 тысяч 963 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 591, за сутки — 5. Также, ха сутки заболело 5 сотрудников медицински учреждений.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.