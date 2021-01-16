Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За 15 января коронавирус обнаружили у 245 детей и 369 медицинских работников, госпитализировали 2 083 человека.

Лаборатории осуществили 48 700 тестирований, в частности 29 363 — методом и 19 337 — методом За все время в Украине сделали более 5,9 млн ПЦР-исследований.

От начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 154 692 человек. Из них 857 183 граждан выздоровели и 20 686 — умерли от осложнений коронавирусной болезни.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину. Также он пригласил немецкого лидера в Украину.