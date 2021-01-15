Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину. Также он пригласил немецкого лидера в Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

В рамках разговора Зеленский призвал Германию способствовать скорейшим поставкам вакцины от COVID в Украину. Он подчеркнул необходимость поскорее привить группы риска.

— Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду, - отметил Владимир Зеленский.

В ноябре прошлого года, во время разговора с Меркель, президент Украины также просил способствовать в поставках вакцины. Тогда речь шла об "учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса".

Кроме обсуждения ситуации с коронавирусом и вакциной, Зеленский пригласил Меркель на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.

Напомним, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.