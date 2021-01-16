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Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги.
Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии «Слуга Народа» Алина Мустафаева, которая прикрепила ответ прокуратуры на свое обращение, передает Hromadske.
В сообщении прокуратуры указано, что производство открыли 11 января 2021 года. Дело расследует Главное управление Нацполиции в Харьковской области, процессуальное руководство — за группой прокуроров Харьковской областной прокуратуры.
Производство открыли по части 1 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 283 до 567 тысяч грн), исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось. О смерти Кернеса от осложнений COVID-19 объявили 17 декабря, хотя на публике он не появлялся еще с августа. Во время лечения он выиграл выборы мэра Харькова в первом туре.
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Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги.
Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии «Слуга Народа» Алина Мустафаева, которая прикрепила ответ прокуратуры на свое обращение, передает Hromadske.
В сообщении прокуратуры указано, что производство открыли 11 января 2021 года. Дело расследует Главное управление Нацполиции в Харьковской области, процессуальное руководство — за группой прокуроров Харьковской областной прокуратуры.
Производство открыли по части 1 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 283 до 567 тысяч грн), исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось. О смерти Кернеса от осложнений COVID-19 объявили 17 декабря, хотя на публике он не появлялся еще с августа. Во время лечения он выиграл выборы мэра Харькова в первом туре.