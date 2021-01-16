Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии «Слуга Народа» Алина Мустафаева, которая прикрепила ответ прокуратуры на свое обращение, передает Hromadske.

В сообщении прокуратуры указано, что производство открыли 11 января 2021 года. Дело расследует Главное управление Нацполиции в Харьковской области, процессуальное руководство — за группой прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Производство открыли по части 1 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 283 до 567 тысяч грн), исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось. О смерти Кернеса от осложнений COVID-19 объявили 17 декабря, хотя на публике он не появлялся еще с августа. Во время лечения он выиграл выборы мэра Харькова в первом туре.