Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре запроса России по делу об отравлении политика Алексея Навального.
Об этом сообщает издание DW.
В том числе, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.
— Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России, — завили в ведомстве.
Навального допросила прокуратура Берлина в качестве потерпевшего. По словам представителя министерства юстиции, оппозиционер обстоятельно ответил на все вопросы, заданные Генеральной прокуратурой РФ.
Личные данные о состоянии его здоровья подлежат строгой защите, и Навальный не дал согласия на передачу этой информации российской стороне.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре запроса России по делу об отравлении политика Алексея Навального.
Об этом сообщает издание DW.
В том числе, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.
— Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России, — завили в ведомстве.
Навального допросила прокуратура Берлина в качестве потерпевшего. По словам представителя министерства юстиции, оппозиционер обстоятельно ответил на все вопросы, заданные Генеральной прокуратурой РФ.
Личные данные о состоянии его здоровья подлежат строгой защите, и Навальный не дал согласия на передачу этой информации российской стороне.