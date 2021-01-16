Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре запроса России по делу об отравлении политика Алексея Навального.

Об этом сообщает издание DW.

В том числе, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.

— Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России, — завили в ведомстве.

Навального допросила прокуратура Берлина в качестве потерпевшего. По словам представителя министерства юстиции, оппозиционер обстоятельно ответил на все вопросы, заданные Генеральной прокуратурой РФ.

Личные данные о состоянии его здоровья подлежат строгой защите, и Навальный не дал согласия на передачу этой информации российской стороне.