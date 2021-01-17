В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который официально станет президентским после инаугурации.

Во вновь созданном аккаунте уже появился первый твит.

— Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей как президента. В 12:01 20 января он превратится в @POTUS. К тому времени я буду использовать @JoeBiden, — говорится в тексте.

По состоянию на 21:00 16 января количество подписчиков уже превысило 869 тысяч.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа.