В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который официально станет президентским после инаугурации.
Во вновь созданном аккаунте уже появился первый твит.
— Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей как президента. В 12:01 20 января он превратится в @POTUS. К тому времени я буду использовать @JoeBiden, — говорится в тексте.
По состоянию на 21:00 16 января количество подписчиков уже превысило 869 тысяч.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа.
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В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена, который официально станет президентским после инаугурации.
Во вновь созданном аккаунте уже появился первый твит.
— Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей как президента. В 12:01 20 января он превратится в @POTUS. К тому времени я буду использовать @JoeBiden, — говорится в тексте.
По состоянию на 21:00 16 января количество подписчиков уже превысило 869 тысяч.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа.