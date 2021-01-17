В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго, пишет Украинская правда.

По сравнению с 2019 годом потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также в коммунальных и непромышленных потребителей. Зато потребление увеличилось у населения.

Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.

Напомним, в течение 16-20 января, когда по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины, «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.