В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.
Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго, пишет Украинская правда.
По сравнению с 2019 годом потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также в коммунальных и непромышленных потребителей. Зато потребление увеличилось у населения.
Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.
Напомним, в течение 16-20 января, когда по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины, «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.
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В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.
Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго, пишет Украинская правда.
По сравнению с 2019 годом потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также в коммунальных и непромышленных потребителей. Зато потребление увеличилось у населения.
Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.
Напомним, в течение 16-20 января, когда по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины, «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.