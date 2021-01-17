В китайском городе Наньгун (провинция Хэбэй) за 5 дней построили специализированное медицинское учреждение на 1,5 тысячи просторных палат для инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает Xinhua.
Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем и санузлом. Больным также обеспечат доступ к Wi-Fi.
Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе стало известно о ряде случаев коронавируса. Больница возведена на земле, принадлежащей промышленному предприятию.
Подобный центр на 3 тысячи палат строится в столице провинции Хэбэй - городе Шицзячжуан, где также наблюдается очередной всплеск вируса.
В ближайшее время власти рассчитывают построить еще 6 аналогичных больниц в городе Наньгун.
Напомним, в мире по состоянию на утро 16 января количество смертей от COVID-19 достигло 2 миллионов 10 тысяч 700. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США (392 тысячи), Бразилии (208 тысяч) и Индии (152 тысячи).
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В китайском городе Наньгун (провинция Хэбэй) за 5 дней построили специализированное медицинское учреждение на 1,5 тысячи просторных палат для инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает Xinhua.
Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем и санузлом. Больным также обеспечат доступ к Wi-Fi.
Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе стало известно о ряде случаев коронавируса. Больница возведена на земле, принадлежащей промышленному предприятию.
Подобный центр на 3 тысячи палат строится в столице провинции Хэбэй - городе Шицзячжуан, где также наблюдается очередной всплеск вируса.
В ближайшее время власти рассчитывают построить еще 6 аналогичных больниц в городе Наньгун.
Напомним, в мире по состоянию на утро 16 января количество смертей от COVID-19 достигло 2 миллионов 10 тысяч 700. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США (392 тысячи), Бразилии (208 тысяч) и Индии (152 тысячи).