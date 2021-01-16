В мире по состоянию на утро 16 января количество смертей от COVID-19 достигло 2 миллионов 10 тысяч 700. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США (392 тысячи), Бразилии (208 тысяч) и Индии (152 тысячи).
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.
Всего в мире уже обнаружили 93,9 млн случаев коронавируса. Более 51 миллион человек уже выздоровели. Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировали в США (23,5 млн). На втором месте Индия — 10,5 миллионов заболевших, на третьем — Бразилия с 8,3 миллиона случаев.
Больше всего инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в США (248 тысяч), Бразилии (68 тысяч) и Великобритании (55 тысяч).
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.
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В мире по состоянию на утро 16 января количество смертей от COVID-19 достигло 2 миллионов 10 тысяч 700. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США (392 тысячи), Бразилии (208 тысяч) и Индии (152 тысячи).
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.
Всего в мире уже обнаружили 93,9 млн случаев коронавируса. Более 51 миллион человек уже выздоровели. Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировали в США (23,5 млн). На втором месте Индия — 10,5 миллионов заболевших, на третьем — Бразилия с 8,3 миллиона случаев.
Больше всего инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в США (248 тысяч), Бразилии (68 тысяч) и Великобритании (55 тысяч).
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.