Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Всего в мире уже обнаружили 93,9 млн случаев коронавируса. Более 51 миллион человек уже выздоровели. Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировали в США (23,5 млн). На втором месте Индия — 10,5 миллионов заболевших, на третьем — Бразилия с 8,3 миллиона случаев.

Больше всего инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в США (248 тысяч), Бразилии (68 тысяч) и Великобритании (55 тысяч).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 января, коронавирусное заболевание выявили у 7 729 человек. Также 9 792 пациента выздоровели, а 144 — умерли от осложнений.