По состоянию на 10:00 17 января в Николаевской области зарегистрировано 322 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 36778 (+322) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1541 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 258, всего выздоровели - 17221. Умерло всего от последствий COVID-19 - 602, за сутки - 12.
Напомним, в течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.
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По состоянию на 10:00 17 января в Николаевской области зарегистрировано 322 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 36778 (+322) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1541 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 258, всего выздоровели - 17221. Умерло всего от последствий COVID-19 - 602, за сутки - 12.
Напомним, в течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.