По состоянию на 10:00 17 января в Николаевской области зарегистрировано 322 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации.

Из всех 36778 (+322) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 24754 (+195)

Первомайск - 1243 (+16)

Южноукраинск - 1267;

Вознесенск - 911;

Очаков - 610 (+12)

Арбузинский район - 380 (+1)

Баштанский район - 540 (+7)

Березанский район - 462;

Братский район - 329;

Березнеговатский район - 224 (+2)

Веселиновский район - 346;

Витовский район - 1344 (+24)

Вознесенский район - 312;

Врадиевский район - 265;

Еланецкий район - 175;

Вознесенский район - 295;

Казанковский район - 397 (+3)

Кривоозерский район - 260 (+1)

Николаевский район - 495 (+16)

Новобугский район - 287 (+1)

Новоодесский район - 708 (31);

Очаковский район - 291 (+4)

Первомайский район - 469 (+4)

Снигиревский район - 414 (+5).

Заболевание COVID-19 установлен в 1541 (+12) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 258, всего выздоровели - 17221. Умерло всего от последствий COVID-19 - 602, за сутки - 12.

Напомним, в течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.