В течение субботы, 16 января, в Украине обнаружили еще 5990 случаев Covid-19, 116 заболевших скончались.

Об ээтом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Также за минувшие сутки госпитализированы 2131 человека.

В субботу наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

По словам Степанова, коронавирусную болезнь обнаружили, в частности, у 177 детей и 236 медработников.

Выздоровели в субботу 8777 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 160 682 человека. Болезнь унесла жизни 20802 украинцев.

Напомним, в мире по состоянию на утро 16 января количество смертей от COVID-19 достигло 2 миллионов 10 тысяч 700. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США (392 тысячи), Бразилии (208 тысяч) и Индии (152 тысячи).