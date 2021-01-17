Об этом передает Reuters.

Саммит «Большой семерки» в 2020 году должен был организовать президент США Дональд Трамп, но встречу переносили несколько раз из-за коронавируса. Итак, лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии в последний раз собирались в 2019 году во Франции.

Главной темой встречи станет поиск путей выхода из мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. В 2021 году планируется очная встреча лидеров в поселке Карбис-Бей, а не по видеосвязи. Поселок располагается на юго-западе Великобритании ㅡ этот курорт известен пляжами, серфингом, а также рыболовством.

Также британский премьер-министр Борис Джонсон пригласил на саммит Австралию, Индию и Южную Корею. Газета Sunday Telegraph пишет, что британское правительство надеется на то, что саммит G7 станет первой поездкой в Европу будущего президента США Джо Байдена.

Напомним, Великобритания возглавила группу послов стран «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.