Власти Сингапура приняли решение ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-19. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав республики.

— Мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну, - указано в нем.

На такие меры власти пошли в связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

В министерстве подчеркнули, что с 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест по прибытии.

Кроме того, с 23:59 31 января прибывающие в республику должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее 22,6 тыс. долларов.

При этом ранее введенные правила въезда также сохраняются.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения «британский» штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.