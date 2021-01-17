Две исследовательницы из Бостонского колледжа обнаружили, что гендерные стереотипы относительно ведения переговоров формируются еще в детстве. Так, девочки 8-9 лет становятся менее настойчивыми и просят меньше вознаграждения за свою деятельность, если переговоры приходится вести с мужчинами.

Соответствующее исследование опубликовали в Psychological Science.

В эксперименте приняли участие 240 детей (120 мальчиков и 120 девочек) от 4 до 9 лет. Их разделили на три группы в зависимости от возраста.

Дети должны были выполнять различные игровые задания, а затем просить у взрослых вознаграждение за исполнение. Детям говорили, хорошо или плохо они справились с задачей. После игры мужчина или женщина должны спросить у детей, сколько наклеек они хотят получить за участие в эксперименте. Если ребенок просил одну или две наклейки, он получал их и завершал участие в исследовании.

Две и более наклеек попросили 154 детей, из них 77 девочек. С ними продолжили второй этап эксперимента. Если дети просили столько наклеек, сколько им были готовы дать взрослые или меньше, то они получали наклейки. Если же дети просили больше, чем им были готовы дать, то они не получали ничего. То есть взрослые были готовы дать детям максимум 5 наклеек, и если какой-то ребенок просил именно 5 наклеек или меньше, то она их получала. Если ребенок просил 6 наклеек — ему отказывали.

Также ученые спрашивали у детей, готовы ли они настаивать на большее вознаграждение, несмотря на правила, и смотрели, зависит ли их поведение от возраста и пола взрослого человека, дающего наклейки.

Ученые выяснили, что девочки в 8-9 лет просили меньше наклеек у мужчины, но больше — у женщины. В более раннем возрасте девочки просили у мужчины большего вознаграждения. А вот запросы мальчиков не менялись в зависимости от их возраста и пола взрослого.

Также у девочек 8-9 лет уменьшалась готовность повторно просить большее вознаграждение у мужчин. Настойчивость мальчиков не менялась. Согласно результатам исследования, ученые заявили, что гендерные стереотипы по ведению переговоров зарождаются еще в детстве, а потом эти установки могут влиять на способность женщин просить повышения зарплаты на работе, что может вызвать гендерный разрыв в зарплате.

Ученые называют свой эксперимент «первым исследованием зарождения гендерного разрыва». Они считают, что в дальнейшем в экспериментах надо учитывать поведение взрослых, а также социально-демографический статус всех участников.

Напомним, из-за пандемии женщины и мужчины вынуждены больше находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина. Однако больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины.