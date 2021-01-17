Федеральное бюро расследований США проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса 6 января.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.
Внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты в биткоинах, эквивалентные 500 тысячас долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right) незадолго до нападения.
За финансовыми операциями, по предварительным данным, мог стоять неназванный гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте.
Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.
Ранее директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.
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Федеральное бюро расследований США проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса 6 января.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.
Внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты в биткоинах, эквивалентные 500 тысячас долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right) незадолго до нападения.
За финансовыми операциями, по предварительным данным, мог стоять неназванный гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте.
Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.
Ранее директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.