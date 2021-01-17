Федеральное бюро расследований США проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса 6 января.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.

Внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты в биткоинах, эквивалентные 500 тысячас долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right) незадолго до нападения.

За финансовыми операциями, по предварительным данным, мог стоять неназванный гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте.

Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.

Ранее директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.