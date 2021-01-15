Директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Врэй также заявил, что правоохранительные органы знают и контролируют большое количество проблем, касающихся онлайн-разговоров перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе, но добавил, что им приходится отслеживать людей, которые умышленно могут прибегнуть к насилию.

— Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали на прошлой неделе, — сказал он.

Министерство юстиции также сообщил в четверг в вечер, что ФБР получило более 140 000 подсказок, которые идентифицируют зачинщиков, и открыло около 200 предметных дел. Департамент также запустил интернет-портал для общественности, чтобы отслеживать лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях, связанных с нападением на Капитолий.

Как сообщалось, репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, отложили из-за проблем безопасности.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий,в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.