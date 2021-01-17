Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тысяч тонн.
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы передает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что за прошлый год импортировано сырья на 409,167 млн долл, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м.
В том числе сырье поступало из:
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Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% по сравнению с 2019 годом – до 1 млн 245,587 тысяч тонн.
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы передает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что за прошлый год импортировано сырья на 409,167 млн долл, что на 1,5% меньше, чем в 2019-м.
В том числе сырье поступало из: