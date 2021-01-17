Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает The Jerusalem Post.

По подсчетам ведомства, количество таких случаев может быть больше. Там отмечают, что всем, у кого после введения первой дозы появились похожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.

Один из пациентов рассказал, что через несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

— По крайней мере 28 часов я ходил с ним (параличом лица - прим.). Я не могу сказать, что со временем это полностью исчезло, но у меня не было других болей, кроме незначительной боли в месте, где была инъекция, - рассказал он.

Что касается приема второй дозы, он еще не определился, будет ли его делать. Но добавил, что «это что-то редкое, и я не хочу, чтобы люди избегали вакцинации — это важно».

— Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от предоставления второй дозы тому, кто страдал параличом после первой дозы, - сказала профессор Галя Рахав, директор инфекционного отделения Медицинского центра Шеба.