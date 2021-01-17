Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает The Jerusalem Post.
По подсчетам ведомства, количество таких случаев может быть больше. Там отмечают, что всем, у кого после введения первой дозы появились похожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.
Один из пациентов рассказал, что через несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.
— По крайней мере 28 часов я ходил с ним (параличом лица - прим.). Я не могу сказать, что со временем это полностью исчезло, но у меня не было других болей, кроме незначительной боли в месте, где была инъекция, - рассказал он.
Что касается приема второй дозы, он еще не определился, будет ли его делать. Но добавил, что «это что-то редкое, и я не хочу, чтобы люди избегали вакцинации — это важно».
— Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от предоставления второй дозы тому, кто страдал параличом после первой дозы, - сказала профессор Галя Рахав, директор инфекционного отделения Медицинского центра Шеба.
Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает The Jerusalem Post.
По подсчетам ведомства, количество таких случаев может быть больше. Там отмечают, что всем, у кого после введения первой дозы появились похожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.
Один из пациентов рассказал, что через несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.
— По крайней мере 28 часов я ходил с ним (параличом лица - прим.). Я не могу сказать, что со временем это полностью исчезло, но у меня не было других болей, кроме незначительной боли в месте, где была инъекция, - рассказал он.
Что касается приема второй дозы, он еще не определился, будет ли его делать. Но добавил, что «это что-то редкое, и я не хочу, чтобы люди избегали вакцинации — это важно».
— Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от предоставления второй дозы тому, кто страдал параличом после первой дозы, - сказала профессор Галя Рахав, директор инфекционного отделения Медицинского центра Шеба.
Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.