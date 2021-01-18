В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года.

Об этом говорится на сайте Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

По статистике, за прошлый год воздушным транспортом воспользовались 1,8 миллиарда человек, в то время, как в 2019 году этот показатель превышал 4,5 миллиарда.

Общий объем экономических потерь в пассажирских авиаперевозок составляет 370 млрд долл, из них 120 млрд приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион, 100 млрд долларов - на Европу, 88 млрд долларов - на Северную Америку.

— По самым оптимистичным сценарием, в июне 2021 количество авиапассажиров может восстановиться до 71% по сравнению с 2019 годом (на 53% на международных авиалиниях и до 84 - на внутренних). По пессимистическому сценарию, пассажиропоток восстановится не более чем на 49% (26% - в международном секторе, 66% - во внутренних авиаперевозках), - говорится в обнародованной информации.

Напомним, швейцарская компания Manta Aircraft подготовила к испытаниям прототип двухместного аэротакси — винтового конвертоплана.