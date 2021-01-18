Об этом он рассказал газете Bild am Sonntag.
— Людям, которые привиты от COVID-19, следует снова разрешить посещать рестораны и кинотеатры... Поскольку когда в ресторане или кинотеатре есть только привитые люди, они больше не могут нести угрозу друг другу, - считает министр.
Издание указывает, что глава МИД Германии крайне редко высказывается по поводу внутриполитической тематики. Он стал первым членом правительства, который предложил предоставить вакцинированным больше возможностей.
В то же время Хайко Маас уточнил, что «речь идет не о привилегиях, а об осуществлении основных прав привитых людей».
Напомним, в течение среды в Германии зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса — 1244 человека.
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Об этом он рассказал газете Bild am Sonntag.
— Людям, которые привиты от COVID-19, следует снова разрешить посещать рестораны и кинотеатры... Поскольку когда в ресторане или кинотеатре есть только привитые люди, они больше не могут нести угрозу друг другу, - считает министр.
Издание указывает, что глава МИД Германии крайне редко высказывается по поводу внутриполитической тематики. Он стал первым членом правительства, который предложил предоставить вакцинированным больше возможностей.
В то же время Хайко Маас уточнил, что «речь идет не о привилегиях, а об осуществлении основных прав привитых людей».
Напомним, в течение среды в Германии зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса — 1244 человека.