Об этом он рассказал газете Bild am Sonntag.

— Людям, которые привиты от COVID-19, следует снова разрешить посещать рестораны и кинотеатры... Поскольку когда в ресторане или кинотеатре есть только привитые люди, они больше не могут нести угрозу друг другу, - считает министр.

Издание указывает, что глава МИД Германии крайне редко высказывается по поводу внутриполитической тематики. Он стал первым членом правительства, который предложил предоставить вакцинированным больше возможностей.

В то же время Хайко Маас уточнил, что «речь идет не о привилегиях, а об осуществлении основных прав привитых людей».

Напомним, в течение среды в Германии зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса — 1244 человека.