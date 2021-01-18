Центральная избирательная комиссия назвала явку на повторных местных выборах в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском, которые состоялись в воскресенье, 17 января.

По данным ЦИК, в городах проголосовали столько людей:

Бровары — 43,02%;

Борисполь — 30,15%;

Новгород-Северский — 41,48%.

В воскресенье, 17 января, в Броварах, Борисполе (Киевская область) и Новгороде-Северском (Черниговская область) состоялись повторные выборы мэров.

Выборы в Броварах проходили еще раз из-за того, что 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал их такими, которые не состоялись.

Иск в суд в связи с нарушением тайны голосования подала партия Голос. Каждый бюллетень на участках в городе имел индивидуальный номер, который был на контрольном талоне. Таким образом, это позволяло проверять, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

В то же время повторные выборы в Борисполе и Новгороде-Северском назначили из-за смерти победителей.

28 октября 2020 года от коронавируса умер Анатолий Федорчук, который возглавлял Борисполь с 2006-го. Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер также от коронавируса 29 октября 2020 года.

Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.