Сейчас в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета.

На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.

Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги.

Указывается, что правительством постоянно совершенствуются условия назначения жилищной субсидии. Так, в декабря 2020 года Кабмином было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:

предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (к тому жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии);

при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учета превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО «Ощадбанк» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Еще одним решением Правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Также, еще с марта 2020 в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию в автоматическом режиме был переназначен 24487 домохозяйствам.

Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии:

лично в районные управления социальных выплат и компенсаций департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета;

дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;

заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в управление социальных выплат и компенсаций.

Назначения жилищной субсидии и информирования заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.

Кроме этого, более 19 тысяч семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.