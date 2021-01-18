Сейчас в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета.
На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.
Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги.
Указывается, что правительством постоянно совершенствуются условия назначения жилищной субсидии. Так, в декабря 2020 года Кабмином было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:
Еще одним решением Правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.
Также, еще с марта 2020 в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию в автоматическом режиме был переназначен 24487 домохозяйствам.
Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).
Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии:
Назначения жилищной субсидии и информирования заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.
Кроме этого, более 19 тысяч семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).
Ранее сообщалось, что Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.
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Сейчас в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета.
На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.
Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги.
Указывается, что правительством постоянно совершенствуются условия назначения жилищной субсидии. Так, в декабря 2020 года Кабмином было принято несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности:
Еще одним решением Правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.
Также, еще с марта 2020 в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию в автоматическом режиме был переназначен 24487 домохозяйствам.
Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).
Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии:
Назначения жилищной субсидии и информирования заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.
Кроме этого, более 19 тысяч семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).
Ранее сообщалось, что Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления.