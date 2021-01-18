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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 18 января.
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Днем ранее обнаружили почти 6000 инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных исходов — 20 869.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 18 января.
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Днем ранее обнаружили почти 6000 инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных исходов — 20 869.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.