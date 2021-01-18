За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 18 января.

За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается последние десять дней.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Днем ранее обнаружили почти 6000 инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 163 716 человек, из них 871 196 выздоровели, летальных исходов — 20 869.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 301 случай;

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 220 случаев;

Донецкая область — 91 случай;

Житомирская область — 111 случаев;

Закарпатская область — 91 случай;

Запорожская область — 266 случаев;

Ивано-Франковская область — 110 случаев;

Киевская область — 240 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 122 случая;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 150 случаев;

Полтавская область — 92 случая;

Ровенская область — 61 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 91 случай;

Харьковская область — 46 случаев;

Херсонская область — 78 случаев;

Хмельницкая область — 1 случай;

Черкасская область — 120 случаев;

Черновицкая область — 161 случай;

Черниговская область — 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.