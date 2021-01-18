Украинские моряки с сухогруза Arvin, который затонул в Черном море, рассказали, что судно ушло на дно примерно за пять минут.

Об этом сообщает Укринформ.

— Ветер начал набирать силу с 11:00—11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут, - рассказали моряки.

По их словам, из-за плохих погодных условий они не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5−4 метра.

Напомним, 17 января в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз. Судно разбилось и затонуло из-за неблагоприятных погодных условий в месте, где стояло на якоре. МИД Украины сообщил, что на судне находились 10 украинцев.

Позже стало известно, что с затонувшего судна спасли пятерых украинцев и одного иностранца. Поиски еще пятерых моряков продолжаются.

Также появилась информация, что сухогруз может быть российским. Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот писал, что владелец затонувшего возле берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.