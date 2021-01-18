За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны террористов.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Широкино боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Наемники использовали станковые противотанковые гранатометы. О фактах нарушения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.
— С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – добавили в штабе.
Напомним, что на седьмом году войны на Донбассе в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины определились с терминологией в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны террористов.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Широкино боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Наемники использовали станковые противотанковые гранатометы. О фактах нарушения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.
— С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – добавили в штабе.
Напомним, что на седьмом году войны на Донбассе в аппарате главнокомандующего Вооруженных сил Украины определились с терминологией в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.