В связи с возвращением оппозиционера Алексея Навального в Россию в Москве и Санкт-Петербурге задержали 69 человек.

Об этом пишет издание LB.ua.

Сообщается, что 62 человек задержали в Москве, в том числе и самого Навального, остальных – в Санкт-Петербурге. Среди них – двое несовершеннолетних и шесть журналистов. По отношению к трем задержанным правоохранители применяли силу, двух из них госпитализировали. Кроме того, четверо задержанных провели ночь в отделениях полиции. Это касается и Навального, которого после самолета доставили в полицейский участок в Химках.

Напомним, что ранее Алексей Навальный стал узником совести, в следствии чего российские власти должны немедленно его освободить.