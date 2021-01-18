Российский оппозиционер Алесксей навальный стал узником совести. Российские власти должны его немедленно освободить.

Об этом сказано в заявлении Amnesty International.

Директор московского офиса организации Наталья Звягина заявила, что арест в аэропорту «Шереметьево» стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

— Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня, - сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

Также в организации призвали освободить всех журналистов и сторонников Навального, которых задержали в аэропорту «Внуково» сегодня. Сообщалось о задержании 53 человек.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.