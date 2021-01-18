Суд приговорил вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на два года и шесть месяцев по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщает Reuters.

Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере более 6 млн долл. Также Ли Чжэ Ен предложил или обещал чиновникам 38 млн долл за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях.

Однако через год суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму, но год, который он уже отсидел в заключении, будет ему засчитан в назначенный срок заключения.

Коррупционный скандал связан с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte.

В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф 17,8 млн долларов за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

Напомним, ранее компания Samsung представила новое устройство для поиска потерянных вещей — это Bluetooth-брелок SmartTag, который можно повесить на ключи, чемодан и даже на ошейник собаки.