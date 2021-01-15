Об этом сообщает The Verge.

Брелок будет работать только с устройствами Samsung Galaxy с операционной системой Android 10 или более поздней версии ОП.

Устройство работает через программу Samsung SmartThings, который позволяет показывает местоположение предметов на карте. Приложение может отображать индикатор приближения к потерянному предмету в зависимости от силы сигнала Bluetooth. Также в приложении можно заставить брелок издать звуковой сигнал.

Как пишет TechCrunch, SmartTag работает автономно, даже если он находится далеко от смартфона владельца. Брелок может передавать сигналы Bluetooth устройствам Galaxy рядом.

Samsung указывает, что SmartTag передают данные на расстоянии до 120 метров. Например, если возле потерянных ключей пройдет человек со смартфоном Samsung, владелец ключей получит сигнал о местоположении своего предмета.

В компании уверяют, что личные данные пользователей будут «зашифрованы и надежно защищены», поэтому личная информация владельца SmartTag не будет передаваться другим пользователям Samsung.

Также с помощью SmartTag можно найти телефон. Для этого нужно два раза нажать на кнопку Galaxy SmartTag, чтобы устройство отправило сигнал на смартфон. Кроме того, брелок можно использовать для управления «умным домом». Например, для включения-выключения телевизора, кондиционера, света и так далее.

В то же время, как отмечают издания, SmartTag не будет поддерживать технологию Ultra Wideband (UWB), которая помогает устройствам находить друг друга в пространстве. Как пишет TechCrunch, эта технология позволила бы пользователям получить больше данных, чем просто измерение расстояния до пропавшего предмета. В Samsung говорят, что выпустят SmartTag+ с UWB позже в этом году.