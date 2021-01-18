Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения «Запад-2021», которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.

Об этом сообщает БелТА.

Как сообщается, Лукашенко также поинтересовался у Хренина результатам очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил Беларуси.

— Мы недавно договаривались с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения... Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел, - сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным еще давно приняли решение проводить учения.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.