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Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения «Запад-2021», которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.
Об этом сообщает БелТА.
Как сообщается, Лукашенко также поинтересовался у Хренина результатам очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил Беларуси.
— Мы недавно договаривались с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения... Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел, - сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным еще давно приняли решение проводить учения.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения «Запад-2021», которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.
Об этом сообщает БелТА.
Как сообщается, Лукашенко также поинтересовался у Хренина результатам очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил Беларуси.
— Мы недавно договаривались с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения... Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел, - сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным еще давно приняли решение проводить учения.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.