В Украине до 28 февраля действует общенациональный карантин с ограничениями «оранжевой» зоны. В правительстве заявляют, что действие карантина планируют продолжить минимум до 31 марта.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью «Интерфакс- Украина».

— Текущий карантин действует до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла, - сказал премьер.

По его словам, общий карантин в этом году продлится «очень долго», но неизвестно, каким именно он будет. Также Шмыгаль напомнил, что локдаун в Украине завершится 24 января и уже с 00:00 25 января на всей территории Украины будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

Главный санврач Виктор Ляшко также ранее заявлял, что 25 января Украина перейдет на адаптивный карантин, а в случае локальных вспышек заболеваемости будут применять усиленные ограничения.

Напомним, с 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин. Продлится он 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести пищевые продукты (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.