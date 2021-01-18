В 2020 году грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, составил 7,38 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

При этом структура грузооборота предприятия выглядела таким образом:

зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки – 75% (5,55 миллионов тонн);

навалочные грузы открытого хранения – 18% (1,3 миллиона тонн);

наливные грузы – 4% (323 тысячи тонн);

минеральные удобрения – 3% (194 тысячи тонн).

За год порт принял 409 судов, нарастив при этом количество обработанных балкеров типа Panamax (водоизмещением около 65000 тонн) на 44% с 16 до 23 единиц.

Всего в порту было обработано 63 114 железнодорожных вагонов и 65 910 автомобилей.

— Пандемия COVID-19 и падение урожайности сельхозкультур – главная причина снижения на 14% грузооборота в нашем порту. В 2020 году зерновые были основным видом переваливаемых грузов. В тоже время кризис помог открыть для нас новое «окно возможностей», речь идет о восстановлении объемов перевалки минеральных грузов и перевалке битума, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

По его словам, важными достижениями года стали 100% сохранение персонала компании и масштабная помощь медицине города в борьбе с COVID-19.

— В этом году было очень непросто. Но наш бизнес достойно преодолел вызовы. Порт продемонстрировал устойчивость. Мы верим в постепенное восстановление рынка, экономики и, соответственно, объемов грузооборота в 2021 году. Однако многое будет зависеть от погодных условий и урожайности ключевых культур в этом маркетинговом году, – подчеркнул Алим Агакишиев.

Напомним, что «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, пополнил свой железнодорожный парк новым локомотивом ЧМЭ-3, увеличив количество собственных тепловозов до 10 единиц.