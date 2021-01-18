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В 2020 году грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, составил 7,38 миллионов тонн грузов.
Об этом сообщает пресс-служба порта.
При этом структура грузооборота предприятия выглядела таким образом:
За год порт принял 409 судов, нарастив при этом количество обработанных балкеров типа Panamax (водоизмещением около 65000 тонн) на 44% с 16 до 23 единиц.
Всего в порту было обработано 63 114 железнодорожных вагонов и 65 910 автомобилей.
— Пандемия COVID-19 и падение урожайности сельхозкультур – главная причина снижения на 14% грузооборота в нашем порту. В 2020 году зерновые были основным видом переваливаемых грузов. В тоже время кризис помог открыть для нас новое «окно возможностей», речь идет о восстановлении объемов перевалки минеральных грузов и перевалке битума, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
По его словам, важными достижениями года стали 100% сохранение персонала компании и масштабная помощь медицине города в борьбе с COVID-19.
— В этом году было очень непросто. Но наш бизнес достойно преодолел вызовы. Порт продемонстрировал устойчивость. Мы верим в постепенное восстановление рынка, экономики и, соответственно, объемов грузооборота в 2021 году. Однако многое будет зависеть от погодных условий и урожайности ключевых культур в этом маркетинговом году, – подчеркнул Алим Агакишиев.
Напомним, что «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, пополнил свой железнодорожный парк новым локомотивом ЧМЭ-3, увеличив количество собственных тепловозов до 10 единиц.
В 2020 году грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, составил 7,38 миллионов тонн грузов.
Об этом сообщает пресс-служба порта.
При этом структура грузооборота предприятия выглядела таким образом:
За год порт принял 409 судов, нарастив при этом количество обработанных балкеров типа Panamax (водоизмещением около 65000 тонн) на 44% с 16 до 23 единиц.
Всего в порту было обработано 63 114 железнодорожных вагонов и 65 910 автомобилей.
— Пандемия COVID-19 и падение урожайности сельхозкультур – главная причина снижения на 14% грузооборота в нашем порту. В 2020 году зерновые были основным видом переваливаемых грузов. В тоже время кризис помог открыть для нас новое «окно возможностей», речь идет о восстановлении объемов перевалки минеральных грузов и перевалке битума, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.
По его словам, важными достижениями года стали 100% сохранение персонала компании и масштабная помощь медицине города в борьбе с COVID-19.
— В этом году было очень непросто. Но наш бизнес достойно преодолел вызовы. Порт продемонстрировал устойчивость. Мы верим в постепенное восстановление рынка, экономики и, соответственно, объемов грузооборота в 2021 году. Однако многое будет зависеть от погодных условий и урожайности ключевых культур в этом маркетинговом году, – подчеркнул Алим Агакишиев.
Напомним, что «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, пополнил свой железнодорожный парк новым локомотивом ЧМЭ-3, увеличив количество собственных тепловозов до 10 единиц.