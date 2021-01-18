Тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin обнаружили по состоянию на утро 18 января.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на Министерство иностранных дел.

— По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации), - говорится в сообщении.

Ожидается, что спасенные моряки, которые находятся в местной больнице г. Бартин, могут быть выписаны уже 18 января.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Также сообщается, что в Бартин прибыл посол Украины в Турецкой Республике и консульские работники для оказания помощи пострадавшим украинцам.

Напомним, 17 января в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз. Судно разбилось и затонуло из-за неблагоприятных погодных условий в месте, где стояло на якоре. МИД Украины сообщил, что на судне находились 10 украинцев.

Позже стало известно, что с затонувшего судна спасли пятерых украинцев и одного иностранца. Поиски еще пятерых моряков продолжаются.

Также появилась информация, что сухогруз может быть российским. Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот писал, что владелец затонувшего возле берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD