В ПЦУ рассказали, что ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения.

Об этом ПЦУ сообщает на странице в сети Facebook.

— В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то «смывает грехи», кто испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением «древней украинской традиции». Последнее утверждение — вполне ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было, - отметили в ПЦУ.

Сообщается, что ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения. В ПЦУ отмечают, что нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста.

— Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни. По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождения. Также напомним, что абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения «смывает» все грехи. Каким образом их можно «смыть»? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению?, - добавили в ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого.

— Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор — должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все «за» и «против»: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве группа водолазов обследовала дно акватории реки Ингул в районе Нижней Набережной на наличие предметов, которые могут травмировать людей в ходе крещенских купаний.