Временно Кабинет министров на внеочередном заседании установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер добавил, что такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

По его словам, поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за куб.

Шмыгаль сообщил, что это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%, а средняя платежка за газ будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

При этом премьер написал, что решение о более низкой цене на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

По словам Шмыгаля, если бы власть не вмешалась, то уже в в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

Он добавил, что в дальнейшем все газоснабжающие компании заставят представить свои годовые продукты для украинцев.

Шмыгаль объяснил, что тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом.

Напомним, ранее газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 гривен за кубический метр до завершения карантина или отопительного сезона.