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В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего ранее судимого жителя Доманевского района, который обвиняется в совершении умышленного убийства.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, 25 августа 2020 года злоумышленник возле остановки общественного транспорта села Цветково Доманевского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ножом 63-летнему соседу два удара в область грудной клетки и два пореза в область шеи, в результате чего последний упал на землю и умер. А чтобы скрыть преступление инсценировал дорожно-транспортное происшествие.
За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что в селе Ивановка Первомайского района Николаевской области неизвестные убили и ограбили охранника детского сада.
В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего ранее судимого жителя Доманевского района, который обвиняется в совершении умышленного убийства.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, 25 августа 2020 года злоумышленник возле остановки общественного транспорта села Цветково Доманевского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ножом 63-летнему соседу два удара в область грудной клетки и два пореза в область шеи, в результате чего последний упал на землю и умер. А чтобы скрыть преступление инсценировал дорожно-транспортное происшествие.
За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что в селе Ивановка Первомайского района Николаевской области неизвестные убили и ограбили охранника детского сада.