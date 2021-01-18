В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего ранее судимого жителя Доманевского района, который обвиняется в совершении умышленного убийства.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 25 августа 2020 года злоумышленник возле остановки общественного транспорта села Цветково Доманевского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ножом 63-летнему соседу два удара в область грудной клетки и два пореза в область шеи, в результате чего последний упал на землю и умер. А чтобы скрыть преступление инсценировал дорожно-транспортное происшествие.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.