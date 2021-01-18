Федеральное бюро расследует возможною попытку продать в Россию ноутбук, украденный в день штурма Капитолия из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает CNN.

Уголовное дело начали против жительници Пенсильвании Райли Джун Уильямс, которая сейчас находится в бегах. Также она удалила свои учетные записи в социальных сетях.

Однако, отмечается, что нет никаких указаний на то, что ноутбук действительно был взят из офиса Пелоси. Уильямс опознали на видео внутри здания Капитолия.

В некоторых показаниях говорится о том, что есть видео, на котором Уильямс берет портативный компьютер или жесткий диск из офиса Пелоси.

Кроме того, информатор заявил, что «Уильямс намеревалась отправить компьютерное устройство другу в России, который затем планировал продать устройство службе внешней разведки России».

Этот человек сообщил ФБР, что «передача компьютерного устройства в Россию сорвалась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще имеет компьютерное устройство или уничтожила его».

Уильямс не обвиняется в краже. Ей предъявлено обвинение только в насильственном проникновении или нарушении общественного порядка. Это те же обвинения, с которыми столкнулись большинство тех, кто принимал участие в штурме Капитолия.

Напомним, Федеральные прокуроры США заявили, что захватчики Капитолия намеревались убить официальных лиц американского правительства.