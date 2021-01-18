Глава депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам градостроительства, земли и архитектуры Елена Нестеренко на заседании комиссии подняла вопрос о том, контролируют ли исполнительные горсовета выполнение условий земельных решений, на что не получила ответ от чиновников.

Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии сегодня, 18 января, - передает корреспондент НикВести.

— У меня вопрос к юридическому департаменту: как на практике вообще реализуются решения, так называемые условия? То есть, мы сейчас согласовываем (продление аренды земли, - прим.), но с условием сноса (летней площадки, - прим.). А если не будет снесено? Мы же решение уже приняли, лицо заключило договор с городским советом, зарегистрировала этот договор. Как эти решения выполнять вообще условные? Потому что мы неоднократно видели условные решения: при условии совершения того или иного. Как их выполнять?, - спросила Елена Нестеренко.

Ни представители управления земельных ресурсов, ни присутствовавший на заседании комиссии главный архитектор города Андрей Цымбал, ни юристы не ответили на вопрос депутата.

Депутат Сергей Танасов заявил, что в таких вопросах нужно принимать решение об отказе, и только после выполнения требований горсовета о приведении объекта в соответствие с нормами законодательства или договора, принимать решение о продлении аренды. Елена Нестеренко согласилась с этим предложением.

— Там, где есть условие, мы не можем проверить их выполнение после того, как мы примем решение и будет заключен договор, - сказала Елена Нестеренко.

Ранее сообщалось, что земельная комиссия не продлила аренду земли под магазинами Чайки на Соборной на 15 лет.